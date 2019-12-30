مفوضية الشبيبة بالوسطى تنهي استعداداتها لإحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ55
رام الله - دنيا الوطن
عقدت مفوضية الشبيبة الفتحاوية بإقليم الوسطى مساء الأحد اجتماعاً موسعاً في إطار التحضيرات والاستعدادات لإحياء مهرجان الانطلاقة الـ55 .
الاجتماع كان بقيادة سلمي عبيد مفوض الشبيبة بالإقليم وبحضور كل من رأفت وشاح وأمل شحادة أعضاء قيادة إقليم الوسطى.
كما حضر اللقاء أبو شاكر البحيصي، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين -دير البلح.
وأوضح سلمي المهمات الملقاة على عاتق الشبيبة والدور الهام في إدارة المهرجان والظهور بالمظهر الذي يليق بتاريخ حركة فتح.
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