مفوضية الشبيبة بالوسطى تنهي استعداداتها لإحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ55

عقدت مفوضية الشبيبة الفتحاوية بإقليم الوسطى مساء الأحد اجتماعاً موسعاً في إطار التحضيرات والاستعدادات لإحياء مهرجان الانطلاقة الـ55 .





الاجتماع كان بقيادة سلمي عبيد مفوض الشبيبة بالإقليم وبحضور كل من رأفت وشاح وأمل شحادة أعضاء قيادة إقليم الوسطى.





كما حضر اللقاء أبو شاكر البحيصي، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين -دير البلح.





وأوضح سلمي المهمات الملقاة على عاتق الشبيبة والدور الهام في إدارة المهرجان والظهور بالمظهر الذي يليق بتاريخ حركة فتح.











رام الله - دنيا الوطن