شؤون فلسطينية

إصابة شاب بالرصاص المطّاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

إصابة شاب بالرصاص المطّاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، مساء اليوم الاحد، بالرصاص المطّاطي خلال المواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل.

وكانت حافلات المستوطنين اقتحمت بحراسة قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، لتأدية طقوس تلمودية.

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