الشيخ يرد على داخلية غزة في اتهاماتها للمخابرات بالمشاركة باغتيال "أبو العطا"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على اتهامات داخلية غزة، للمخابرات الفلسطينية، بأنها شاركت في عملية اغتيال قائد سرايا القدس، بهاء أبو العطا.



وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع (تويتر): إن "اتهام حماس لجهاز المخابرات الفلسطينية في قضية اغتيال أبو العطا هو هروب من عار وخيانة حماس لدم أبو العطا، وبيعه في سوق التفاهمات الرخيصة التي سعت وتسعى حماس لإبرامها".



وكانت داخلية غزة، فد اتهمت أفراداً من جهاز المخابرات العامة، بالمشاركة باغتيال للقيادي البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.



وقالت الداخلية: إنه عقب قيام الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الشهيد "بهاء أبو العطا" القائد العسكري في سرايا القدس بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في جريمة الاغتيال؛ للوقوف على تفاصيلها، والأدوات التي استخدمها الاحتلال في تنفيذ الجريمة.