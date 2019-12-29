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تعرف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

تعرف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين غدا الاثنين باردا نهارا خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

طقس فلسطين الثلاثاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المرتفعة في السماء مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح جنوبية شمالية شرقية معتدلة السرعة.

طقس فلسطين الأربعاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد نهاراً وبارداً جداً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم على إرتفاعات محتلفة. الرياح تكون في بداية النهار شرقية ومع ساعات النهار تصبح جنوبية غربية.

طقس فلسطين الخميس يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئياً الى غائمة . ومع ساعات النهار تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في شمال ووسط البلاد . وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

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