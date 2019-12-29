شؤون فلسطينية

شاهد: عرض عسكري لكتائب شهداء الأقصى بذكرى انطلاقة حركة فتح

شاهد: عرض عسكري لكتائب شهداء الأقصى بذكرى انطلاقة حركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
في ذكرى الانطلاقة  الخامسة والخمسون للثورة الفلسطينية المجيدة وحركة فتح، نظمت كتائب شهداء الأقصى (لواء نضال العامودي) مساء الأحد، عرضا عسكريا بمشاركة كافة وحداتها والذي انطلق من بداية شارع النصر وصولاً إلى ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وقال أبو محمود القيادي في كتائب شهداء الاقصى لـ "دنيا الوطن": "رسالتنا للاحتلال، بأننا سنبقى مستمرين في الكفاح المسلح حتى تحرير فلسطين وإزاله الظلم والحصار الواقع على أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف "رسالتنا تستمر أيضاً لأبناء شعبنا الفلسطيني المغوار الذي يعاني الكثير جراء الممارسات الاسرائيلية الصهيونية  والحصار المستمر، ونقول لهم بأننا سنبقى الأوفياء لدماء الشهداء".

وتابع: "نعاهد أبناء شعبنا بأن بندقية ياسر عرفات ستبقى طاهرة ومستمرة وموجه اتجاه الاحتلال ولن نسقطها مهما كلفنا من ثمن".

وأضاف: "من خلال التجارب التي خضناها على مدار السنيين بما يتعلق بالنضال الفلسطيني أثبتت أن المواجهة مع العدو لا بد  أن تكون موحدة، ونحن جزء في غرفة العمليات المشتركة التي تميزت في الدفاع عن الشعب الفلسطيني بتناغم ضد ممارسات العدو الصهيوني".

 

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