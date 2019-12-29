أبو يوسف: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة خطة خبيثة لضرب المشروع الوطني

واصل أبو يوسف

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف: إن الحديث عن تهدئة طويلة الامد في قطاع غزة هو خطة خبيثة مبيتة من أجل ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، موضحا أن التعاطي مع هكذا مشاريع هو تساوق مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف أبو يوسف، أن هذه التهدئة التي تناقشها حكومة الاحتلال بموافقة حماس التي قررت وقف مسيرات العودة واعطت الضوء الاخضر لبناء مشفى امريكي هو من أجل تقديم أوراق اعتماد.



واشار أبو يوسف الى ان الهجوم والتحريض الذي تتعرض له القيادة من قبل امريكا واسرائيل يتزامن مع هجمة مماثلة من قبل حركة حماس للاستفادة من الموقف الذي تقوده في غزة والايهام بأن هناك إمكانية لإنشاء ودويلة في القطاع، ضمن مخطط لتصفية القضية الفلسطينية وتمرير ما تسمى صفقة القرن التي

تمس كل الحقوق الوطنية الفلسطينية.