عبد ربه: الاحتلال يُريد وقف نضال الشعب الفلسطيني من خلال الابتزاز المالي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن قرار الاحتلال لقرصنة 149 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية باعتبارها مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، تأتي في سياق الابتزاز المالي، وما تم تشريعه في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي من قبل الكنيست الاسرائيلي بخصم ما يدفع من أموال فلسطينية لعوائل هذه الشريحة النضالية، والتعامل معهم كإرهابيين، في محاولة لوقف نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.



وطالب عبد ربه في تصريحات إذاعية، تكثيف الجهد الوطني وتوفير الحماية والحاضنة السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني وللأسرى كونهم يمثلون جوهر القضية.



وفي السياق، أوضح عبد ربه أن إدارة سجون الاحتلال، تعمل على منع إدخال الملابس والأغطية للأسرى، وتشترط عليهم شراء ما يتوفر في الكانتين وهذا يشكل عبئا اقتصاديا عليهم، مشيرا إلى أن المعتقلين الجدد لا يتوفر لهم أغطية وملابس، إضافة إلى تفاقم المعاناة للأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وفيما يتعلق بالأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران أشار عبد ربه إلى محاولات إدارة السجون ومخابرات الاحتلال لكسر إضرابه المتواصل منذ اكثر من 98 يوما.