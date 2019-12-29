عشراوي: قرار الاحتلال تحويل تسجيل الأراضي بأراضي "ج" تطبيق فعلي لضم الضفة

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي: إن دراسة وزير

جيش الاحتلال نفتالي بينيت تحويل تسجيل الاراضي في المناطق المسماه (ج) إلى

وزارة القضاء الإسرائيلية يؤكد سعي تل أبيب الى فرض القانون الإسرائيلي على

الأراضي الفلسطينية ما يعني فعليا ضم الضفة.



وأوضحت عشراوي، أن

القانون الإسرائيلي أصبح وسيلة من أجل تبييض سرقة الأراضي وضمها، مبينة أنه

في حال تم بالفعل تشريع مثل هذا القانون فهذا يعني نهائيا أن المناطق (ج)

ستضم فعليا إلى إسرائيل بدون حتى أي إعلان.



وأضافت عشراوي أن الإجراء الإسرائيلي هذا يشكل جريمة حرب وانتهاكا لميثاق

جنيف الرابع وهو تحدي صارخ للقانون الدولي والإرادة الدولية والمجتمع

الدولي الذي قال باستمرار إن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة والمناطق (ج)

هي جزء من هذه الأراضي ويجب أن لا يتم استباحتها من قبل اسرائيل.



وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات، قالت عشراوي إن لا يوجد حتى الآن أي رد

رسمي حول إجرائها في القدس مشددة على ضرورة تحدي إسرائيل وأن تكون القدس

قضية موقف فلسطيني موحد، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك موقف دولي وعربي

يضمن إجراء الانتخابات في كل الاراضي الفلسطينية وعلى راسها القدس والضغط

على إسرائيل لإلزامها بما وقعت عليه بشأن اجراء الانتخابات في القدس

المحتلة وان لا تضع العراقيل أمام إجرائها.