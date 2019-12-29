حزب الشعب: نُحذر من صفقة التفاهمات بين حماس وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

جدد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض تحذيره من صفقة التفاهمات بين حركة حماس واسرائيل، والتي تأتي في اطار مخطط اسرائيلي بدا واضحا في خطة الست نقاط التي أعلنها نتنياهو بما فيها الممر المائي والمطار، الأمر الذي يسارع الخُطى لتمرير المشروع بالتزامن مع تطبيق دولة الاحتلال لصفقة القرن.



وطالب العوض في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين "الرسمية صباح اليوم الاحد، حركة حماس بالتراجع عن تفاهماتها مع اسرائيل لأنها تصب في صفقة القرن، والهدف منها الهجوم على شعبنا، مشيرا في السياق لخطورة قرار الاحتلال تسجيل المستوطنين أراضٍ في الضفة، الذي يندرج في سياق المشروع الاسرائيلي التصفوي ومحاولة فصل قطاع غزة، معتبراً أن الأمن السياسي هو المطلوب لقضيتنا وليس

الخيار الاقتصادي.



وقال العوض ونحن على أعتاب الذكرى الـ 65 لانطلاقة الثورة، فإن الحل يتمثل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، مؤكدا أن أي حلول لا تشمل ذلك تسعى لتصفية قضيتنا وهي مرفوضة.



وشدد العوض على أنه في الوقت الذي تُدار فيه المعركة من قبل أمريكا واسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني، فإن القيادة تعمل جاهدة لإجراء الانتخابات في الضفة وغزة والقدس.