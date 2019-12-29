شؤون فلسطينية

اللواء كميل: أمريكا وإسرائيل تعملان مع حماس على إقامة دويلة في غزة

اللواء كميل: أمريكا وإسرائيل تعملان مع حماس على إقامة دويلة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، الفلسطينيون، كافة إلى الالتفاف حول القيادة في المعركة التي تخوضها لمواجهة الهجمة الأمريكية المساندة لإسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وأبرزها الاستيطان.

وطالب كميل في تصريحات إذاعية، تعقيبا على مناقشة الكابينت خطة حول تهدئة طويل الأمد في غزة، طالب بالتخلي عن كل الأفكار التي تؤدي الى ترسيخ لانقسام، مشيرا إلى أن الكل الفلسطيني يدرك أن أمريكا وإسرائيل تعملان مع حماس لإقامة دويلة في غزة 

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيجهض هذه المؤامرات من خلال التفافه حول القيادة في إطار الوحدة الوطنية وتحت عنوان "التمسك بالثوابت الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون بلدة السموع جنوب الخليل لتأدية طقوس تلمودية

مستوطنون يقتحمون بلدة السموع جنوب الخليل لتأدية طقوس تلمودية

الشيخ يرد على داخلية غزة في اتهاماتها للمخابرات بالمشاركة باغتيال &#34;أبو العطا&#34;

الشيخ يرد على داخلية غزة في اتهاماتها للمخابرات بالمشاركة باغتيال "أبو العطا"

تعرف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

تعرف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

شاهد: عرض عسكري لكتائب شهداء الأقصى بذكرى انطلاقة حركة فتح

شاهد: عرض عسكري لكتائب شهداء الأقصى بذكرى انطلاقة حركة فتح

أبو يوسف: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة خطة خبيثة لضرب المشروع الوطني

أبو يوسف: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة خطة خبيثة لضرب المشروع الوطني

الشاباك الاسرائيلي: اقتطاع أموال المقاصة سيؤدي لـ&#34;اضرابات ميدانية&#34;

الشاباك الاسرائيلي: اقتطاع أموال المقاصة سيؤدي لـ"اضرابات ميدانية"

عبد ربه: الاحتلال يُريد وقف نضال الشعب الفلسطيني من خلال الابتزاز المالي

عبد ربه: الاحتلال يُريد وقف نضال الشعب الفلسطيني من خلال الابتزاز المالي

عشراوي: قرار الاحتلال تحويل تسجيل الأراضي بأراضي &#34;ج&#34; تطبيق فعلي لضم الضفة

عشراوي: قرار الاحتلال تحويل تسجيل الأراضي بأراضي "ج" تطبيق فعلي لضم الضفة

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون بلدة السموع جنوب الخليل لتأدية طقوس تلمودية

مستوطنون يقتحمون بلدة السموع جنوب الخليل لتأدية طقوس تلمودية

تعرف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

تعرف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

شاهد: عرض عسكري لكتائب شهداء الأقصى بذكرى انطلاقة حركة فتح

شاهد: عرض عسكري لكتائب شهداء الأقصى بذكرى انطلاقة حركة فتح

أبو يوسف: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة خطة خبيثة لضرب المشروع الوطني

أبو يوسف: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة خطة خبيثة لضرب المشروع الوطني

عبد ربه: الاحتلال يُريد وقف نضال الشعب الفلسطيني من خلال الابتزاز المالي

عبد ربه: الاحتلال يُريد وقف نضال الشعب الفلسطيني من خلال الابتزاز المالي

عشراوي: قرار الاحتلال تحويل تسجيل الأراضي بأراضي &#34;ج&#34; تطبيق فعلي لضم الضفة

عشراوي: قرار الاحتلال تحويل تسجيل الأراضي بأراضي "ج" تطبيق فعلي لضم الضفة

رأفت يدين مصادقة الكابنيت على اقتطاع 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب

رأفت يدين مصادقة الكابنيت على اقتطاع 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب

حزب الشعب: نُحذر من صفقة التفاهمات بين حماس وإسرائيل

حزب الشعب: نُحذر من صفقة التفاهمات بين حماس وإسرائيل

منوعات

أحدث ظهور لـ&#34;هالة&#34; طفلة فيلم &#34;الحفيد&#34;.. شاهد كيف أصبح شكلها

أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد".. شاهد كيف أصبح شكلها

الوسط الفني ودّع 15 فنانًا في 2019

الوسط الفني ودّع 15 فنانًا في 2019

مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم الجدل حول حقيقة زواجه منها

مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم الجدل حول حقيقة زواجه منها

شاهد: بنزيمة يتناول اللحم بالذهب في دبي مع الشيف الشهير نصرت

شاهد: بنزيمة يتناول اللحم بالذهب في دبي مع الشيف الشهير نصرت

وفاة نجم مسلسل Game of thrones في ظروف غامضة

وفاة نجم مسلسل Game of thrones في ظروف غامضة

غادة عادل: كنت خايفة من عادل إمام وهذا مافعله معي في الكواليس

غادة عادل: كنت خايفة من عادل إمام وهذا مافعله معي في الكواليس

عفاف شعيب تؤكد تورط هيثم أحمد زكي في قضية قتل

عفاف شعيب تؤكد تورط هيثم أحمد زكي في قضية قتل

حكم نهائي ضد الراقصة جوهرة في اتهامها بـ&#34;إثارة الغرائز&#34;

حكم نهائي ضد الراقصة جوهرة في اتهامها بـ"إثارة الغرائز"

شيرين تعترف: لهذا السبب استخدمت مصطلح &#34;العوانس&#34; خلال حفل الرياض

شيرين تعترف: لهذا السبب استخدمت مصطلح "العوانس" خلال حفل الرياض

ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بنشر صورتها عارية

ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بنشر صورتها عارية

عربي

الرئيس العراقي يؤكد احترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

الرئيس العراقي يؤكد احترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟

ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟

ردا على قرار دمشق.. الأردن تدرس إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم

ردا على قرار دمشق.. الأردن تدرس إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم

السعودية تُوقف أكثر من 200 شخص على خلفية &#34;ملابس غير لائقة وتحرش&#34;

السعودية تُوقف أكثر من 200 شخص على خلفية "ملابس غير لائقة وتحرش"