اللواء كميل: أمريكا وإسرائيل تعملان مع حماس على إقامة دويلة في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، الفلسطينيون، كافة إلى الالتفاف حول القيادة في المعركة التي تخوضها لمواجهة الهجمة الأمريكية المساندة لإسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وأبرزها الاستيطان.



وطالب كميل في تصريحات إذاعية، تعقيبا على مناقشة الكابينت خطة حول تهدئة طويل الأمد في غزة، طالب بالتخلي عن كل الأفكار التي تؤدي الى ترسيخ لانقسام، مشيرا إلى أن الكل الفلسطيني يدرك أن أمريكا وإسرائيل تعملان مع حماس لإقامة دويلة في غزة



وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيجهض هذه المؤامرات من خلال التفافه حول القيادة في إطار الوحدة الوطنية وتحت عنوان "التمسك بالثوابت الفلسطينية".