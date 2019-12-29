(الكابينت) يصادق على اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت) صادق مساء الاحد، على اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة.



ووفق قناة (i24news)، فقد صادق وزراء (كابينت) على التقرير المفصل الذي قدمه وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت ويتضمن تفاصيل عن الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية كمعاشات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وستقتطعها إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة والمعروفة باسم المقاصة.



وأفادت القناة الإسرائيلية أن رئيس مجلس الامن القومي مائير بن شابات استعرض أمام (كابينت) الاحد الخطوط الأساسية لاتفاق التهدئة الذي تمت صياغته بالفترة الأخيرة بوساطة مصرية بالفترة الأخيرة مع حماس.