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ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟

ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟
رام الله - دنيا الوطن
بعث علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، برسالة لوالده.

وغرد علاء مبارك عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب" بحسب (سبوتنيك).

وأرفق علاء مبارك مع التغريدة، صورة لوالده.

يذكر أنه في 25 يناير/كانون الثاني من عام 2011 اندلعت في مصر ثورة بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير، طالبت بتنحي مبارك من الحكم.

وفي يوم 11 فبراير/شباط 2011، أعلن مبارك تنحيه عن حكم مصر بعد ما يقرب من 30 عاما، مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

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