ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟
رام الله - دنيا الوطن
بعث علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، برسالة لوالده.
وغرد علاء مبارك عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب" بحسب (سبوتنيك).
وأرفق علاء مبارك مع التغريدة، صورة لوالده.
يذكر أنه في 25 يناير/كانون الثاني من عام 2011 اندلعت في مصر ثورة بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير، طالبت بتنحي مبارك من الحكم.
وفي يوم 11 فبراير/شباط 2011، أعلن مبارك تنحيه عن حكم مصر بعد ما يقرب من 30 عاما، مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
بعث علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، برسالة لوالده.
وغرد علاء مبارك عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب" بحسب (سبوتنيك).
وأرفق علاء مبارك مع التغريدة، صورة لوالده.
يذكر أنه في 25 يناير/كانون الثاني من عام 2011 اندلعت في مصر ثورة بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير، طالبت بتنحي مبارك من الحكم.
وفي يوم 11 فبراير/شباط 2011، أعلن مبارك تنحيه عن حكم مصر بعد ما يقرب من 30 عاما، مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
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