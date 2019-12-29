حماس: لا حديث عن اتفاقات للتسوية مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وجود أيّ حديثٍ عن اتفاقات "تهدئة" أو تسوية شاملة مع إسرائيل، سواء كان بالضفة الغربية أو في قطاع غزّة، يأتي تصريح الحركة بالتزامن ما ورد في الصحافة الإسرائيلية أمس، حول التوصل إلى "بنود أساسية للنسوية" في القطاع، من خلال مباحثات غير مباشرة مع "حماس" بوساطة مصرية.



وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إنّ ما يجري على الأرض هو تثبيت للتفاهمات السابقة المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزّة، وليس أكثر من ذلك. وأوضح أنّ ما يدور من حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عدم شمولية الضفة الغربية لتفاهمات التهدئة، "هو محض تأليف وعارٍ عن الصحة" وفق ما نقلته وكالة (الأناضول).



وكانت إذاعة هيئة البث الإسرائيلي "كان - ريشت بيت"، قد أوردت اليوم، الأحد، أنّ حماس ترفض وقف العمليات بالضفة الغربية في إطار التسوية مع إسرائيل. ولفتت القناة إلى أنّ التهدئة تخص غزة فقط، وليس الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال.



وذكرت الإذاعة، أنه ليس من الواضح إذا ما كانت إسرائيل هي المبادرة لدى الجهات الأجنبية لفحص موضوع وقف العمليات بالضفة، خلال الاتصالات مع قادة حماس، أو أن ذلك تم بمبادرة ذاتية من قبل الوسيط والجهات الأجنبية.



وأكت هيئة البث في وقت سابق اليوم، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، ناقش اليوم مسألة "التسوية" مع حماس، دون الكشف عما دار في اجتماع الوزاري المصغر، أو أي تفاصيل إضافية في هذا السياق، ليتم الإعلان لاحقًا أن الكابينيت سيناقش مسألة التسوية مع حماس مجددا، يوم الأربعاء المقبل.