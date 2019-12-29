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ردا على قرار دمشق.. الأردن تدرس إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم

ردا على قرار دمشق.. الأردن تدرس إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير النقل الأردني الدكتور خالد سيف، اليوم الأحد، أن الأردن يدرس الرد على القرار السوري إعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم، بذات الخطوة.

 ونوه سيف إلى أن وزارة النقل خاطبت وزارة المالية والجهات المعنية، للتجاوب مع القرار السوري بايجابية لاتخاذ ذات الخطوة من قبل الأردن.

ورحب سيف بالمبادرة السورية إعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم، مؤكدا رغبة الأردن بردة فعل شبيهة بالقرار السوري، كما نقلت وكالة "عمون".

وبين أن هذا القرار يشجع حركة الشاحنات بين الجانبين الأردني والسوري.

وأكد سيف أنه شخصيا يحاول قدر الإمكان تسريع صدور القرار الأردني للمعاملة بالمثل، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تحديد موعد صدور القرار حاليا.

وكان الأردن فرض رسوما على الشاحنات السورية لدى دخولها المملكة من باب المعاملة بالمثل حيث فرضت سوريا رسوما على الشاحنات الأردنية.

وأعلن وزير النقل السوري علي حمود، الأسبوع الماضي، إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى بلاده، والبالغة 200 دولار أمريكي وكذلك المارة بطريق الترانزيت لتبقى 10% فقط.

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