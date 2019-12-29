دولي

انتهاء عملية تبادل الأسرى بين سلطات أوكرانيا وقوات دونيتسك ولوغانسك

انتهاء عملية تبادل الأسرى بين سلطات أوكرانيا وقوات دونيتسك ولوغانسك
رام الله - دنيا الوطن
انتهت اليوم الأحد أول عملية لتبادل الأسرى منذ عامين بين سلطات أوكرانيا وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.

وشملت العملية، حسب تصريحات الجانبين، 200 شخص، تم تسليم 76 منهم إلى كييف بينما تسلمت السلطات في دونيتسك ولوغانس 124 أسيرا.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان أصدره بهذا الصدد: "تم انتهاء عملية الإفراج المتبادل عن الأسرى، و76 من رجالنا بأمان في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا" بحسب (روسيا اليوم).

من جانبها، أوضحت مفوضة حقوق الإنسان لدونيتسك، داريا موروزوفا، أن الجمهورية غير المعترف بها تسلمت من السلطات الأوكرانية 61 أسيرا مقابل 51 آخرين، مشيرة إلى أن 4 أشخاص رفضوا العودة إلى الجانب الأوكراني.

بينما ذكرت ممثلة جمهورية لوغانسك الشعبية في فريق العمل الخاص بالشؤون الإنسانية في مفاوضات مينسك، أولغا كوبتسيفا، أن كييف أحالت إلى الطرف الآخر 63 شخصا وتسلمت منه 25 آخرين.

وأعلنت دونيتسك ولوغانسك الواقعتان في منطقة دونباس شرق أوكرانيا استقلالهما عن السلطات في كييف عام 2014 على خلفية أزمة سياسية حادة شهدتها البلاد وتحولت إلى نزاع مسلح بين الجانبين.

وعلى الرغم من إقرار 3 وثائق خاصة بتسوية النزاع في المنطقة بين الجانبين في إطار مفاوضات مينسك وتنص على وقف إطلاق النار، إلا أن الأعمال القتالية المتقطعة بين الطرفين لا تزال مستمرة.

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