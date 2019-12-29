السعودية تُوقف أكثر من 200 شخص على خلفية "ملابس غير لائقة وتحرش"

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت السلطات السعودية في الرياض بين الاثنين والسبت أكثر من 200 شخص بينهم عشرات النساء وأصدرت عقوبات بحقهم، على خلفية ارتداء "ملابس غير لائقة" والقيام بمخالفات "خادشة للحياء" وقضايا تحرش، وفق الشرطة.



وهذه أول توقيفات جماعية يعلن عنها في المملكة المحافظة منذ بدء سلسلة التغييرات الاجتماعية بقيادة ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، الذي تعهّد قبل عامين إنهاء عقود من التشدد.



وفي ما بدا حملة منظّمة، قالت شرطة الرياض في سلسلة بيانات آخرها الأحد، إنّها أوقفت بين الاثنين والسبت 111 مخالفا، هم 45 رجلا و66 امرأة، "شملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة"، وقد "تم ايقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين".



كما اشارت الشرطة الى "تسع مخالفات خادشة للحياء وتطبيق العقوبات المقرّرة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء" بحسب (روسيا اليوم ).



إضافة إلى ذلك، أوقفت الشرطة السعودية بين الثلاثاء والسبت 88 متهما "بقضايا تحرش مختلفة"، وذلك بعد "توفّر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش (...) وقد جرى اتخاذ الاجراءات التنظيمية بحقهم".



ولم تحدّد الشرطة ماهية العقوبات التي تم تطبيقها على كل من الموقوفين، أو مدد توقيفهم.



وخففت السعودية القيود المشددة على الترفيه بأشكاله المختلفة إذ يسعى ولي العهد إلى تغيير الصورة المحافظة لبلاده. وقد ألغى الحظر الذي استمر لسنوات طويلة على دور السينما كما سمح بتنظيم بطولات رياضية وحفلات موسيقية مختلطة.