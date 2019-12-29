عربي

السعودية تُوقف أكثر من 200 شخص على خلفية "ملابس غير لائقة وتحرش"

السعودية تُوقف أكثر من 200 شخص على خلفية "ملابس غير لائقة وتحرش"
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت السلطات السعودية في الرياض بين الاثنين والسبت أكثر من 200 شخص بينهم عشرات النساء وأصدرت عقوبات بحقهم، على خلفية ارتداء "ملابس غير لائقة" والقيام بمخالفات "خادشة للحياء" وقضايا تحرش، وفق الشرطة.

وهذه أول توقيفات جماعية يعلن عنها في المملكة المحافظة منذ بدء سلسلة التغييرات الاجتماعية بقيادة ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، الذي تعهّد قبل عامين إنهاء عقود من التشدد.

وفي ما بدا حملة منظّمة، قالت شرطة الرياض في سلسلة بيانات آخرها الأحد، إنّها أوقفت بين الاثنين والسبت 111 مخالفا، هم 45 رجلا و66 امرأة، "شملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة"، وقد "تم ايقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين".

كما اشارت الشرطة الى "تسع مخالفات خادشة للحياء وتطبيق العقوبات المقرّرة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء" بحسب (روسيا اليوم ).

إضافة إلى ذلك، أوقفت الشرطة السعودية بين الثلاثاء والسبت 88 متهما "بقضايا تحرش مختلفة"، وذلك بعد "توفّر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش (...) وقد جرى اتخاذ الاجراءات التنظيمية بحقهم".

ولم تحدّد الشرطة ماهية العقوبات التي تم تطبيقها على كل من الموقوفين، أو مدد توقيفهم.

وخففت السعودية القيود المشددة على الترفيه بأشكاله المختلفة إذ يسعى ولي العهد إلى تغيير الصورة المحافظة لبلاده. وقد ألغى الحظر الذي استمر لسنوات طويلة على دور السينما كما سمح بتنظيم بطولات رياضية وحفلات موسيقية مختلطة.

أخبار ذات صلة

ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟

ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟

ردا على قرار دمشق.. الأردن تدرس إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم

ردا على قرار دمشق.. الأردن تدرس إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم

قتلى في قصف أميركي على مقار كتائب &#34;حزب الله&#34; في العراق وسوريا

قتلى في قصف أميركي على مقار كتائب "حزب الله" في العراق وسوريا

الرئيس العراقي يطالب باحترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

الرئيس العراقي يطالب باحترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

السعودية تحكم بإعدام شخص طعن ثلاثة من فرقة استعراضية بالرياض

السعودية تحكم بإعدام شخص طعن ثلاثة من فرقة استعراضية بالرياض

الحوثيون يهددون باستهداف تسعة مواقع في السعودية والإمارات

الحوثيون يهددون باستهداف تسعة مواقع في السعودية والإمارات

تحذيرات للكويت من &#34;زلزال مدمر&#34;

تحذيرات للكويت من "زلزال مدمر"

شاهد: السعودية تُطيح بمتحرشي موسم حائل الترفيهي

شاهد: السعودية تُطيح بمتحرشي موسم حائل الترفيهي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل الطفل عيسى الطيطي من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل الطفل عيسى الطيطي من مخيم العروب

تيسير خالد : حكومة اسرائيل تمارس قرصنة تستدعي ردا وطنيا حازما

تيسير خالد : حكومة اسرائيل تمارس قرصنة تستدعي ردا وطنيا حازما

عشراوي: اقتطاع إسرائيل 150 مليون شيكل سرقة منظمة ومتعمدة

عشراوي: اقتطاع إسرائيل 150 مليون شيكل سرقة منظمة ومتعمدة

إصابة ثلاثة شبان بأعيرة &#34;مطاطية&#34; والعشرات بحالات اختناق بمواجهات في بيت أمر

إصابة ثلاثة شبان بأعيرة "مطاطية" والعشرات بحالات اختناق بمواجهات في بيت أمر

تدهور صحة الأسيرين زهران والشوبكي.. وفعاليات تضامنية بالضفة

تدهور صحة الأسيرين زهران والشوبكي.. وفعاليات تضامنية بالضفة

سلطات الاحتلال تجدد أمر إبعاد شاب مقدسي عن المسجد الأقصى

سلطات الاحتلال تجدد أمر إبعاد شاب مقدسي عن المسجد الأقصى

المنظمات الأهلية: لا شرعية للاستيطان والمطلوب خطوة دولية واضحة لمحاسبة الاحتلال

المنظمات الأهلية: لا شرعية للاستيطان والمطلوب خطوة دولية واضحة لمحاسبة الاحتلال

خريجة من &#34;القدس المفتوحة&#34; تفوز بجائزة الشباب العربي لعام 2019

خريجة من "القدس المفتوحة" تفوز بجائزة الشباب العربي لعام 2019

منوعات

أحدث ظهور لـ&#34;هالة&#34; طفلة فيلم &#34;الحفيد&#34;.. شاهد كيف أصبح شكلها

أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد".. شاهد كيف أصبح شكلها

الوسط الفني ودّع 15 فنانًا في 2019

الوسط الفني ودّع 15 فنانًا في 2019

مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم الجدل حول حقيقة زواجه منها

مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم الجدل حول حقيقة زواجه منها

شاهد: بنزيمة يتناول اللحم بالذهب في دبي مع الشيف الشهير نصرت

شاهد: بنزيمة يتناول اللحم بالذهب في دبي مع الشيف الشهير نصرت

وفاة نجم مسلسل Game of thrones في ظروف غامضة

وفاة نجم مسلسل Game of thrones في ظروف غامضة

غادة عادل: كنت خايفة من عادل إمام وهذا مافعله معي في الكواليس

غادة عادل: كنت خايفة من عادل إمام وهذا مافعله معي في الكواليس

عفاف شعيب تؤكد تورط هيثم أحمد زكي في قضية قتل

عفاف شعيب تؤكد تورط هيثم أحمد زكي في قضية قتل

حكم نهائي ضد الراقصة جوهرة في اتهامها بـ&#34;إثارة الغرائز&#34;

حكم نهائي ضد الراقصة جوهرة في اتهامها بـ"إثارة الغرائز"

شيرين تعترف: لهذا السبب استخدمت مصطلح &#34;العوانس&#34; خلال حفل الرياض

شيرين تعترف: لهذا السبب استخدمت مصطلح "العوانس" خلال حفل الرياض

ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بنشر صورتها عارية

ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بنشر صورتها عارية

عربي

ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟

ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟

ردا على قرار دمشق.. الأردن تدرس إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم

ردا على قرار دمشق.. الأردن تدرس إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم

السعودية تُوقف أكثر من 200 شخص على خلفية &#34;ملابس غير لائقة وتحرش&#34;

السعودية تُوقف أكثر من 200 شخص على خلفية "ملابس غير لائقة وتحرش"

قتلى في قصف أميركي على مقار كتائب &#34;حزب الله&#34; في العراق وسوريا

قتلى في قصف أميركي على مقار كتائب "حزب الله" في العراق وسوريا