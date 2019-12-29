الضميري: بيان حماس يتزامن مع قرار "الكابينيت" للتغطية على تفاهماتها مع الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، إن البيان الذي تروج له "حماس" حول اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية، استكمال لحملاتها المتساوقة مع حملات الاحتلال ضد السلطة الوطنية للحفاظ على انقلابها.



وأضاف الضميري في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الأحد، "تزامنت اتهامات حماس المكررة، مع اجتماع وقرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) باقتطاع 150 مليون شيكل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية "المقاصة".



وتابع: "تغطي حماس اليوم على نتائج انقلابها عبر فتح خطوط التفاهم والتنسيق مع حكومة الاحتلال، لذلك لا نستغرب أن تقوم باتهام السلطة بأي شيء" "على حد قوله".