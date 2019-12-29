الاحتلال يعتقل الطفل عيسى الطيطي من مخيم العروب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا من مخيم العروب شمال الخليل.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عيسى عماد الطيطي (14 عاما)، اثناء تواجده عند مدخل المخيم.



يذكر أن قوات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 200 طفل، يتوزعون في معتقلات: "عوفر"، و"مجدو"، و"الدامون".