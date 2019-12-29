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إصابة ثلاثة شبان بأعيرة "مطاطية" والعشرات بحالات اختناق بمواجهات في بيت أمر

إصابة ثلاثة شبان بأعيرة "مطاطية" والعشرات بحالات اختناق بمواجهات في بيت أمر
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب ثلاثة شبان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، مساء اليوم الأحد، وآخرون بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر جنوب البلدة، وأطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة "مطاطية" تتراوح أعمارهم ما بين 17 و18 عاما، نقل أحدهم للمستشفى، فيما عولج الآخران ميدانيا، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.

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