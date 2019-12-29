السعودية تحكم بإعدام شخص طعن ثلاثة من فرقة استعراضية بالرياض

اعتداء السكين على فرقة استعراضية بالرياض

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أن المحكمة الجزائية قضت يوم الأحد، بإعدام رجل اتهم بطعن ثلاثة أعضاء في فرقة استعراضية خلال عرض حي بالعاصمة الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر.



وذكرت القناة أن حكما صدر على رجل آخر يحاكم في نفس الواقعة بالسجن (12 عاماً ونصف العام)، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ووقع الهجوم في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة أماكن تستضيف مهرجانا ترفيهياً يستمر لشهور، ويأتي في إطار مساعي الحكومة التي تستهدف انفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصاده بعيداً عن النفط.