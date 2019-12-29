الحوثيون يهددون باستهداف تسعة مواقع في السعودية والإمارات





وأضافت: أن المواقع عبارة عن ستة في السعودية، وثلاثة في الإمارات، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.









رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (المسيرة) التلفزيونية عن متحدث عسكري للحوثيين قوله يوم الأحد: إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أدرجت تسعة مواقع "بالغة الأهمية" في السعودية والإمارات، على قائمة الأهداف.