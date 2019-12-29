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الحوثيون يهددون باستهداف تسعة مواقع في السعودية والإمارات

الحوثيون يهددون باستهداف تسعة مواقع في السعودية والإمارات
هجوم للحوثيين في أرامكو بالسعودية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (المسيرة) التلفزيونية عن متحدث عسكري للحوثيين قوله يوم الأحد: إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أدرجت تسعة مواقع "بالغة الأهمية" في السعودية والإمارات، على قائمة الأهداف.

وأضافت: أن المواقع عبارة عن ستة في السعودية، وثلاثة في الإمارات، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.


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