الداخلية بغزة تتهم أفراداً بجهاز المخابرات بالمشاركة في اغتيال أبو العطا

اتهمت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أفراداً من جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية، بالمشاركة باغتيال للقيادي البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، القائد بهاء أبو العطا.





جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الداخلية بغزة عبر موقعها الالكتروني مساء اليوم الأحد.



واستشهد أبو العطا في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



رام الله - دنيا الوطن