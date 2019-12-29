سلطات الاحتلال تجدد أمر إبعاد شاب مقدسي عن المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، لمواطن مقدسي، لمدة ستة شهور.



وقال الشاب نظام أبو رموز، إنه تسلم قرار إبعاد جديد عن المسجد الأقصى بعد أن منع من دخوله لمدة ثمانية أشهر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).