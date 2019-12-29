الكشف عن تفاصيل اجتماع بين اشتية ومجلس نقابة المهندسين الزراعيين

وأطلع المهندس فيصل شريم، رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب نقيب المهندسين الزراعيين، رئيس الوزراء على عدة قضايا تهم القطاع الزراعي ودور نقابة المهندسين الزراعيين في خطط التنمية التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، ودور المهندس الزراعي في خطة العناقيد الزراعية وتنفيذ التعاونيات الزراعية وتعزيز المنتج الوطني وصمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن الأرض والمياه والتي هي محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.





كما أطلع شريم اشتية على مطالب المهندسين الزراعيين وأهمها تحقيق العدالة والمساواة في علاوة طبيعة العمل وإنصاف المهندسين الزراعيين في حقوقهم.





من جانبه رحب اشتية بمجلس النقابة والمهندسين الزراعيين، معربا عن اعتزازه بمهنة الهندسة الزراعية ودورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الوطني في سبيل الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.





وتحدث عن خطة التنمية بالعناقيد الزراعية والتي بدأت في محافظة قلقيلية وستمتد إلى طوباس وطولكرم وجنين ودورها في تعزيز صمود المواطنين والمنتج الوطني وخلق فرص عمل للخريجين الجدد.





كما تحدث اشتية عن دور الشباب في التنمية الاقتصادية وأهمية إنشاء القرى الشبابية، وبهذا الخصوص أكد أن الأراضي الحكومية والأراضي الوقفية ستكون متاحة أمام الشباب، وسيكون للمهندسين الزراعيين الدور الأكبر في استغلالها ودخولها في حلقة الإنتاج.





وفي سياق الحديث عن العلاوات نوه رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك مظلوم وسنعمل على إعادة جميع الحقوق إلى أصحابها في مختلف المهن لتحقيق أكبر التفاف شعبي حتى نتمكن من مجابهة (صفقة القرن) وتوابعها من استيطان وضم الأغوار وطمس الثقافة والتاريخ الفلسطيني.





في الختام شكر المهندسون الزراعيون رئيس الوزراء على تكرمه باستقباله لهم في جو ودي مفعماً بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبدى المهندسون الزراعيون تحملاً كاملاً بدورهم فيها على طريق تعزيز صمود المواطنين وتحقيق أعلى ما يمكن الوصول له من درجات الأمن الغذائي الوطني.

