شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يقدم 50 ألف دولار لصندوق التكافل الخيري بمحافظة سلفيت

الرئيس عباس يقدم 50 ألف دولار لصندوق التكافل الخيري بمحافظة سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، اللواء د. عبدالله كميل محافظ سلفيت والمحافظ موفق دراغمه منسق شؤون المحافظات.

وجاء هذا اللقاء إثر اطلاق صندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت والذي جمع ما يزيد عن مليون دولار لتلبية احتياجات الطلبه المحتاجين وترميم منازل الفقراء وتمويل مشاريع صغيرة للعائلات المستورة.

وقدم الرئيس 50 الف دولار لصندوق سلفيت واشتراكا سنويا بمبلغ خمسة الاف دولار اضافة للمساهمات السنوية من الرئاسة والحكومة. واكد الرئيس على انه اعطى تعليماته لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتسهيل عمل الصندوق ؛ واثنى على الفكرة قائلا يجب ان تعمم على بقية المحافظات مبينا انه سيدعمها وسيوفر لها كل سبل النجاح.

وفي نهاية اللقاء أكد الرئيس عباس على متابعته شخصيا للوضع الاستثنائي في سلفيت حيث استشراء الاستيطان فيها واعطى تعليماته للحكومة للاهتمام بهذه المحافظة على كافة الصعد ولا سيما دعمها بالمشاريع التنمويه والبنى التحتيه تعزيزا لصمود المواطنين فيها معبرا عن سعادته لما رآه من تدافع الناس فيها لدعم الصندوق قائلا ان شعبنا عظيم ويستحق ان تخدموه بكل ما اوتيتم من جهد وطاقة مشيدا بتجربة الصندوق الاولى في محافظة طولكرم والذي استمر بوتيرة ممتازة حتى الان، وقال ان اي عمل تتم مأسسته يحوز على ثقة الناس، مشيدا بكل القطاعات التي ساهمت مع المحافظ للخروج بهذا الصندوق الناجح .

وقدم المحافظان كميل ودراغمه الشكر للرئيس على هذه اللفتة مؤكدين أن العمل سيستمر بتوجيهاته خدمة لاهلنا وكل ابناء شعبنا في هذه المحافظة بكل ابنائها ومؤسساتها وقواها والتي تلتف حول سيادته وهو يخوض حرب الدفاع عن ثوابت شعبنا الوطنية.

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