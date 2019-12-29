مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعتمد عدداً من المواصفات الجديدة والمحدثة





وفي هذا الاجتماع اعتمد المجلس مواصفات جديدة واخرى محدثة بناءً على توصية اللجان الفنية للتوصيف، وذلك بهدف توفير مواصفات متوائمة مع المواصفات العالمية لتكون مرجع للنهوض بالصناعة الوطنية والخدمات المقدمة.



هذا وقد قرر المجلس اعتماد (73) مواصفة فلسطينية في مجال المعدات الطبية، المنتجات النفطية ومواد التزليق، اللدائن، اللحوم والحليب ومنتجاتهما، الجر والرخام، الطرق، مستحضرات التجميل، المعدات الطبية، المواد المعدنية ومنتجاتها، سلامة الآلات. وتحديث ( 13) مواصفة فلسطينية في مجال المنتجات النفطية ومواد التزليق، الاسمدة والمبيدات الزراعية، اللحوم والحليب ومنتجاتهما، الوحدات الانشائية ذات الاساس الاسمنتي.



وأوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية على ان تكون وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية 81-2019 الخاصة بالمضافات الغذائية على الأغذية، كل ضمن اختصاصه.



واعتبار وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاشغال العامة والاسكان جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية 82-2019 الخاصة بالخلطات الاسفلتية، كل ضمن اختصاصه.



كما واوصى بأن تكون وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية 83-2019 الخاصة بالحدود العليا لملوثات معينة في المواد الغذائية، كل ضمن اختصاصه.



تم مناقشة واقرار الخطة التنفيذية لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2020، والتي تستند الى الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للسنوات 2017- 2021 والى السياسة الوطنية للجودة واجندة السياسات الوطنية، والى خطة الحكومة والتي تتضمن اعداد مواصفات فلسطينية جديدة في المجالات المحددة بالاضافة الى تطوير امكانيات المؤسسة في مجالات الفحص ومنح الشهادات واجراء عمليات المعايرة الصناعية والقانونية وتعزيز العلاقات والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمؤسسات الشبيهه في الدول المستهدفة.



كما اقر المجلس توفير الاحتياجات اللازمة لمكتب المؤسسة في المحافظات الجنوبية حتى يتمكن من تقديم خدمات منح الشهادات للقطاع الخاص لتمكينه من تطوير جودة انتاجه وتطبيقه للمواصفات الفلسطينية المحدثة.



رام الله - دنيا الوطنبرئاسة وزير الاقتصاد الوطني الاستاذ خالد العسيلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس عقد اليوم الاجتماع السادس لسنة 2019.