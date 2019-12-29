محكمة صلح رام الله: الحبس ثلاث سنوات لمتهم ومتهمة بقضية الافتراء

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم ( ق،ح) والمتهمة ( أ،ح) عن تهمة الافتراء خلافاً للمادة 210/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.



وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين.