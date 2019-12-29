منح مختبر مديرية صحة جنين شهادة الاعتماد الدولية (ISO 15189)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة حصول مختبر مديرية صحة محافظة جنين على شهادة الاعتماد الدولية ISO 15189 من وحدة الاعتماد الفلسطينية.



وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن معنى هذه الشهادة هو أن مختبر صحة جنين يعمل ضمن المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بالمختبرات الطبية.



وأشادت وزيرة الصحة بجهود الكوادر الطبية العاملة في مديرية صحة جنين، وعملهم الدؤوب في تطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه الشهادة دليل على أن قطاعنا الصحي يمكن أن ينافس على المستوى الدولي.



بدوره أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د. كمال الشخرة أن هذا الانجاز مؤشر على التقدم في الخدمات الصحية في وزارة الصحة بشكل عام والرعاية الصحية الأولية بشكل خاص، وذلك بهدف تحسين الأداء ضمن المواصفات

العالمية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وصولا إلى خدمات صحية ذات جودة عالية آمنة ومستدامة.



وأشار إلى أن مختبر جنين المركزي هو أول مختبر في الرعاية الصحية الأولية يحصل على اعتماد ISO15189 على مستوى محافظات الشمال والوسط.



من جهته، أشاد مدير مديرية صحة محافظة جنين د. وسام صبيحات بالطاقم الفني بالمختبرات وعلى الجهود الجبارة الذي بذلت من الطاقم في مجال الجودة في المختبر وعملهم كفريق واحد لتقديم خدمات صحية بمقاييس عالمية، مقدما شكره للإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة ودائرة الجودة في وزارة الصحة على الجهود التي قدموها للمساعدة للحصول على هذا الاعتماد.



وأوضح مدير الخدمات الطبية المساندة في مديرية صحة جنين محمد العبادي أن المختبر يقوم بإجراء الفحوصات الروتينية وفحص السل وزراعة البراز والتي لا تجرى حتى في القطاع الخاص على مستوى محافظة جنين.



وبين العبادي أن مجمل الفحوصات المخبرية التي تمت في مديرية الصحة حتى نهاية هذا العام بلغت حوالي 460.000 فحص بزيادة حوالي 100.000 فحص عن العام السابق وان عدد المختبرات الطبية في مديرية الصحة 21 مختبرا يعمل بها 28 فنياً.