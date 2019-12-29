شؤون فلسطينية

سلسلة بشرية في جنين تضامنا مع الأسرى

سلسلة بشرية في جنين تضامنا مع الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
شاركت فعاليات ومؤسسات جنين، اليوم السبت، في سلسلة بشرية، تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، بعنوان "أسرانا مشاعل حرية".

وبدأت السلسلة، التي نظمتها مجموعة شباب لأجلكم، ونادي الأسير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، من أمام دوار يحيى عياش على جانبي الطريق، وامتدت حتى مقر اللجنة الدولية للصيب الأحمر.

ورفع المشاركون في السلسلة، صورا للأسرى، ورددوا هتافات تعبر عن تضامنهم مع الحركة الأسيرة، ودعوا إلى توسيع قاعدة التضامن مع الأسرى، وعدم تركهم لمصيرهم في سجون الاحتلال.

وشارك في السلسلة البشرية، التي انتهت بوقفة أمام الصليب الأحمر، محافظ جنين أكرم الرجوب، ومفتي قوى الأمن محمد صلاح، واعضاء من المجلس الثوري لحركة "فتح"، وأمانة سر إقليم فتح، وأمناء المناطق، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومدراء وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية، وفصائل العمل الوطني، واللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في المحافظة ومخيم جنين، وعشرات الناشطات من مجموعة شباب لأجلكم، وذوو الأسرى.

وسلم المشاركون، مذكرة الى الصليب الأحمر تطالبه بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إطلاق سراح الأسرى جميعا دون قيد أو شرط.

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