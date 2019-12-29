الرئيس عباس يعزي نظيره الكزخي بضحايا الطائرة المنكوبة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان، بضحايا حادثة الطائرة المنكوبة.



ودعا الرئيس عباس في برقية التعزية، الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعبكم وبلدكم بكل خير وأمن وسلام.