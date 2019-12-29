بيت لحم: الاحتلال يطلق النار صوب الشبان في تقوع دون إصابات

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن إصابات.



وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن عددا من جنود الاحتلال كانوا يختبئون في منطقة سهل البقعة غرب البلدة قد أطلقوا بصورة فجائية الرصاص الحي على عدد من الشبان كانوا يسيرون في المنطقة، دون ان يصاب أحد من الشبان، وغادروا المكان.