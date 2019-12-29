مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 70 مستوطنا وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برك سليمان، وأدوا طقوسا تلمودية.



يذكر أن منطقة برك سليمان تتعرض منذ فترة طويلة لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين.