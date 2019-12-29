شؤون فلسطينية

محافظ القدس يدعو لعمل جماعي متناسق لحماية المدينة وتعزيز صمود أهلها

محافظ القدس يدعو لعمل جماعي متناسق لحماية المدينة وتعزيز صمود أهلها
رام الله - دنيا الوطن
ثمن محافظ القدس عدنان غيث موقف الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والقيادة الفلسطينية من مدينة القدس والدعم المطلق الذي يقدمه لاجل الحفاظ على هويتها الفلسطينية العربية الاسلامية المسيحية وتعزيز صمود اهلها المرابطين والذين يتحدون الصعاب حفاظا على وجودهم وهويتهم لافتا الى الحق المكتسب لاهال العاصمة المحتلة في المشاركة بالانتخابات الفلسطينية التشريعية مؤكدا انها لن تجري من دون القدس لافتا الى ضرورة تهيئة الاجواء لاجرائها بالكشل الديموقراطي المعهود .

وقال لدى استقباله صباح اليوم الاحد في مكتبه بضاحية البريد وفدا حكوميا من مدراء الوزارات والمؤسسات الفلسطينية في منطقة القدس زار مقر المحافظة دعما وتهنئتة للمحافظ  بمناسبة الاعياد المجيدة وحلول راس السنة الميلادية الجديدة ، ان الاحتلال الاسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه والمقدسيين على وجه الخصوص ويحاول الاستفادة قدر الامكان من الغطاء الامريكي اللامحدود في تنفيذ مخططاته من اجل تهويد المدينة المقدسة وسلخ هويتها الاصلية .

واستعرض غيث الاوضاع التي تعيشها مدينة القدس داعيا المؤسسات الوطنية الى مزيد من العمل للتخفيف قدر المستطاع على المواطن المقدسي درءا للمؤامرات التي تحاك في كل صوب وحدب لافتا الى ضرورة العمل الجماعي المتناسق والموحد خاصة ان حماية البلد مسؤولية جماعية يشترك بها الكل الفلسطيني ومن دون شك ستكون ثماره ايجابية بحق مدينتنا المقدسة التي ننشدها عاصمة ابدية لدولتنا المستقلة القادمة لا محالة والتي هي درة التاجة والقلب النابض بشرايننا على حد قول المحافظ غيث .

واعرب الشيخ ابراهيم زعاترة مدير اوقاف القدس باسم الوفد عن امله في ان يقوم المحافظ غيث بنقل التهاني للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية معبرا عن امله ان يحل العام الجديد وقد تحققت اماني وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والقدس عاصمة ابدية للدولة المستقلة ، مؤكدا ان الكل الفلسطيني الرسمي والشعبي يلتف حول القيادة الفلسطينية الراشدة وصولا الى الاهداف المرجوة لافتا ان المدينة المقدسة لب الصراع ومفتاح السلام والحرب معا وستبقى فلسطينية عربية ، ومنددا بكافة المؤمرات التي تستهدفها .

يشار الى ان الوفد ضم كل من : الشيخ ابراهيم زعاترة مدير اوقاف القدس ، العقيد رائد جوابرة مدير الدفاع المدني ، موسى الشاعر مدير الحكم المحلي ، محمد سباتين مدير الارتباط المدني ، محمود خالد مدير عام المجلس الاعلى للمرور ، جميل زواهرة مدير البريد ، احمد عليان مدير عام التنمية والتخطيط في محافظة القدس ، اماني قريع مدير مكتب المحافظة بمنطقة جنوب شرق القدس واسراء جوابرة من الادارة العامة اللتنمية والتخطيط في محافظة القدس .

 

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