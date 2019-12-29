أبو الريش: (أونروا) شريك رئيس في تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى





جاء ذلك خلال زيارته مع طاقم وزاري ضم الوكلاء المساعدين د. مدحت محيسن، و م. أسامة قاسم لعيادة بيت حانون التابعة لوكالة الغوث (أونروا) .



وقال: "إن (أونروا) تقدم الجزء الأكبر من خدمات الرعاية الاولية لنحو 68 % من اللاجئين المسجلين في قطاع غزة، ونحن نتابع الاجراءات وخطوات التطوير لنوعية الخدمة المقدمة في مراكزها الصحية، ونحن اليوم أمام نموذج متقدم على المستوى الاداري والفني المباشر، الأمر الذي يزيد من اصرارنا على تحقيق اعلى درجات التعاون والشراكة " .



وعبر عن فخره واعتزازه بمستويات الخدمة المقدمة التي يعبر عنها مدى تفاعل الكادر مع تغيرات العمل الايجابية , وحالة الدعم المجتمعي ورضى المرضى عن الخدمة وبرامج التوعية الصحية المنفذة .



إلى ذلك اعتبرت رئيس برنامج الصحة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، د. غادة الجدبة، هذه الزيارة بأنها رسالة دعم كبير وتأكيد على العمل مع وزارة الصحة كفريق واحد على قاعدة الايمان الراسخ بأهمية تقديم خدمة صحية ذات جودة .



وتجول وكيل الوزارة والوفد المرافق في عدد من أقسام العيادة واطلع من طاقم العيادة على آليات العمل فيها حيث قدمت د. رندة مسعود مديرة العيادة لمحة عن أنظمة العمل والبرامج المحوسبة، وبرامج التوعية الصحية خاصة برنامج الرعاية الشاملة لمرضى سكر الدم .



رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الصحة بغزة، د. يوسف أبو الريش حرص وزارته على تحقيق تكامل الخدمة الصحية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، كونها شريكاً رئيساً في تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.