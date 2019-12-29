أول تعليق من الحكومة الفلسطينية حول أحاديث التهدئة بين إسرائيل وحماس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن ما يتم تداوله حول إمكانية التوصل إلى تهدئة ما بين حركة حماس وإسرائيل؛ يأتي بالتزامن ما بين عمليات البطش الاسرائيلي ومصادرة الأراضي وقرصنة الأموال وتفرد إسرائيل بالضفة من جهة ومحاولة تكريس كيانية جديدة في غزة من جهة اخرى لتحقيق مصالح سياسية.



وأوضح ملحم أن محاولة وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، إدخال ترتيبات وتدابير على سجل الأراضي بهدف ضم مناطق في الضفة وتسجيلها في سجلات وزارة القضاء الإسرائيلية، عملية ضم برداء قضائي جديد بهدف السطو على السكان الاصليين لصالح استقدام اصوات المستوطنين في الانتخابات الاسرائيلية الثالثة المقبلة.



واشار ملحم في تصريحات إذاعي، الى أن هذا الإجراء الإسرائيلي يتنافى مع المواثيق والاعراف الدولية وسيقدم كملف لمحكمة الجنايات الدولية اسوة بالملفات الاخرى التي تنوي محكمة الجنايات اجراء تحقيق بشانها كجرائم حرب.