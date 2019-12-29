شؤون فلسطينية

جهاز الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر نوفمبر

جهاز الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر نوفمبر
منتجات غذائية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.82% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.87 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة ﺒ 99.68 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

 الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.84%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.91 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة ﺒ 99.75 خلال شهر     تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.64%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.29 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بـ 98.92 خلال شهر    تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.05%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.76%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 11.26%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.81%.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 2.89%، وأسعار منتجات صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.71%، وأسعار المنتجات ضمن نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 1.06%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.00%، وأسعار صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملابس بمقدار 0.70%، على الرغم من ارتفاع أسعار منتجات صناعة المشروبات بنسبة 1.04%.

بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.91%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج. 

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.44%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج  في فلسطين للأشهر:

 كانون ثاني – تشرين ثاني 2019:

الشهر السلع المستهلكة محلياً السلع المصدرة جميع السلع
كانون ثاني - 0.01 - 0.17 - 0.03
شباط + 1.09 + 0.77 + 1.06
آذار - 0.96 - 0.13 - 0.87
نيسان + 0.43 - 0.01 + 0.39
أيار - 1.12 - 1.34 - 1.14
حزيران - 0.89 - 1.46 - 0.95
تموز - 0.71 + 0.44 - 0.59
آب + 0.99 + 0.08 + 0.91
أيلول + 0.43 + 0.65 + 0.45
تشرين أول + 0.49 - 0.58 + 0.38
تشرين ثاني - 0.84 - 0.64 - 0.82


الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:

تشرين ثاني 2018 – تشرين ثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)

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