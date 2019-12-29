جهاز الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.82% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.87 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة ﺒ 99.68 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.84%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.91 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة ﺒ 99.75 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.64%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.29 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بـ 98.92 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.05%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.76%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 11.26%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.81%.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 2.89%، وأسعار منتجات صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.71%، وأسعار المنتجات ضمن نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 1.06%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.00%، وأسعار صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملابس بمقدار 0.70%، على الرغم من ارتفاع أسعار منتجات صناعة المشروبات بنسبة 1.04%.
بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.91%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.
وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.44%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.
سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.
الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
كانون ثاني – تشرين ثاني 2019:
الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
تشرين ثاني 2018 – تشرين ثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.82% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.87 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة ﺒ 99.68 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.84%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.91 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة ﺒ 99.75 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.64%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.29 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بـ 98.92 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.05%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.76%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 11.26%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.81%.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 2.89%، وأسعار منتجات صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.71%، وأسعار المنتجات ضمن نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 1.06%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.00%، وأسعار صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملابس بمقدار 0.70%، على الرغم من ارتفاع أسعار منتجات صناعة المشروبات بنسبة 1.04%.
بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.91%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.
وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.44%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.
سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.
الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
كانون ثاني – تشرين ثاني 2019:
|الشهر
|السلع المستهلكة محلياً
|السلع المصدرة
|جميع السلع
|كانون ثاني
|- 0.01
|- 0.17
|- 0.03
|شباط
|+ 1.09
|+ 0.77
|+ 1.06
|آذار
|- 0.96
|- 0.13
|- 0.87
|نيسان
|+ 0.43
|- 0.01
|+ 0.39
|أيار
|- 1.12
|- 1.34
|- 1.14
|حزيران
|- 0.89
|- 1.46
|- 0.95
|تموز
|- 0.71
|+ 0.44
|- 0.59
|آب
|+ 0.99
|+ 0.08
|+ 0.91
|أيلول
|+ 0.43
|+ 0.65
|+ 0.45
|تشرين أول
|+ 0.49
|- 0.58
|+ 0.38
|تشرين ثاني
|- 0.84
|- 0.64
|- 0.82
الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:
تشرين ثاني 2018 – تشرين ثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)
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