جهاز الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر نوفمبر

الشهر السلع المستهلكة محلياً السلع المصدرة جميع السلع كانون ثاني - 0.01 - 0.17 - 0.03 شباط + 1.09 + 0.77 + 1.06 آذار - 0.96 - 0.13 - 0.87 نيسان + 0.43 - 0.01 + 0.39 أيار - 1.12 - 1.34 - 1.14 حزيران - 0.89 - 1.46 - 0.95 تموز - 0.71 + 0.44 - 0.59 آب + 0.99 + 0.08 + 0.91 أيلول + 0.43 + 0.65 + 0.45 تشرين أول + 0.49 - 0.58 + 0.38 تشرين ثاني - 0.84 - 0.64 - 0.82

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.82% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.87 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة ﺒ 99.68 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياًسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.84%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.91 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة ﺒ 99.75 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرةسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.64%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.29 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بـ 98.92 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسيةسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.05%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.76%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 11.26%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.81%.كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 2.89%، وأسعار منتجات صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.71%، وأسعار المنتجات ضمن نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 1.06%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.00%، وأسعار صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملابس بمقدار 0.70%، على الرغم من ارتفاع أسعار منتجات صناعة المشروبات بنسبة 1.04%.بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.91%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.44%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.الجدول يوضح نسب التغّير الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:كانون ثاني – تشرين ثاني 2019:الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المنتج في فلسطين للأشهر:تشرين ثاني 2018 – تشرين ثاني 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)