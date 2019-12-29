194 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم أكثر من 194 مستوطنا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة.



وكان قرابة 900 مستوطن قد اقتحموا باحات الأقصى خلال الأسبوع الماضي.