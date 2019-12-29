التنمية الاجتماعية والإغاثة الإسلامية- فرنسا تستعرضان دراسة حول وضع الأيتام بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك على أهمية النتائج والمخرجات التي توصلت لها الدراسة التي قامت بها الاغاثة الاسلامية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة العربية الأوروبية حول وضع الأيتام في الضفة الغربية.وأوضح الديك أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي أهمية بالغة لمنظومة قطاع حماية الطفولة، واستعرض الخطط والبرامج والنهج المعمول به في وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالأيتام وما تعكف عليه الوزارة من بناء قاعدة بيانات مفصلة عن الأيتام بالتعاون مع المؤسسات التي تعنى بهم، وتصميم برامج خاصة بهم، وأشار إلى ان المقاربة الأساسية في عمل وزارة التنمية الاجتماعية هي تمكين الأسر وتعزيز صمودها كونها هي النواة الأولى للمجتمع، وشكر الديك الاغاثة الاسلامية على ما تقدمه من برامج وخدمات فيما يتعلق بحماية الطفولة ودعم الأيتام وتمكينهم لتحسين مستوى المعيشي لهم في فلسطين.ومن الجدير ذكره أن هذه الدراسة تم اجرائها في مواقع مختلفة في الضفة الغربية وجاءت لمعالجة نقص البيانات المتعلقة بالديموغرافيا السكانية للأيتام فيما يتعلق بأعدادهم واعمارهم والوضع الاجتماعي والأدوات التي تستخدمها السلطات المحلية لمراقبة جودة الخدمات والرعاية المقدمة لهم، لتسليط الضوء على سياسات الرعاية تجاه الأيتام ورصد آراء المؤسسات ذات الصلة، واستعرضت نتائج تقييم عائلات الأيتام والمؤسسات التي ترعاهم.