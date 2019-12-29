الاحتلال يخطر بوقف العمل في أرض بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف العمل في إحدى الأراضي الزراعية، في منطقة (الحمة) بمنطقة الأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال أخطر بوقف العمل في أرض تعود للمواطن رامي نجيب فقها، قدرت مساحتها بــ 10 دونمات، مزروعة بالبقوليات؛ بحجة أنها في منطقة أثرية، وفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية.