ملحم: توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن لتحقيق الانفكاك الاقتصادي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم عن توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع نظيره الأردني إبراهيم سيف، في العاصمة الأردنية عمّان.



وأضاف ملحم، اليوم الأحد، ان الاتفاقية ستعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وفور المصادقة ستدخل في التنفيذ بعد 7 أشهر، وفق ما نقلت وكالة (وفا).



وأوضح أن الاتفاقية ستعمل على تخفيف الاعتمادية على اسرائيل كمصدر للطاقة، والذي نعاني منه حاليا نتيجة تفرد اسرائيل، وستساعد على تحقيق أمن الطاقة، وتقليل العجز الكهربائي تلبية لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع.



واشار محلم إلى أن فلسطين تستهلك حاليا كهرباء من الاردن بنحو 36 ميغاواط لتزويد محافظتي القدس وأريحا، مشيرا إلى أن هذه الكمية سترتفع إلى 80 ميغاواط في المرحلة الأولى على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 160 ميغاواط.



ولفت الى انه سيتم قريبا تشغيل 4 محطات، وهي كفيلة بتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، لافتا الى انه سيتم اعادة تشغيل محطة قلنديا قريبا، مشيرا الى ان تشغيلها سيساهم في انهاء أزمة الكهرباء.