الزق: حماس تريد توقيع اتفاق هزيل مع الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، أن الهيئة ترفض ما تسعى إليه حركة حماس بإقامة كيان سياسي في غزة مقابل توقيع اتفاق مع اسرائيل، في إطار هدنة طويلة الأمد في القطاع، مشددا على أن الهيئة حذرت مرارا من التعامل مع غزة ككيان سياسي مستقل.



وأكد الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أهمية الشكل النضالي السلمي لتحقيق حق العودة عبر المسيرات الجماهيرية، مضيفًا: "نستنكر ما تقوم به حماس من تجيير لهذه المسيرات لمصالحها الحزبية".



وأشار إلى أن حماس تسعى لضمان استمرارها في حكم قطاع غزة، وعقد تفاهمات مع اسرائيل.