الأحمد: التعاون بين اسرائيل وحماس يتعمق من أجل ترسيخ الانقسام وفصل غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: إن التعاون ما بين إسرائيل وحماس على تهدئة طويلة الامد في قطاع غزة وكل الدول المتواطئة معهما بدأ يتعمق يوما بعد يوم من أجل ترسيخ الانقسام داخل الساحة الفلسطينية وفصل غزة جغرافيا وقانونيا عن فلسطين لقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.



وتعقيبا على الهجوم الذي تشنه اسرائيل على القيادة، قال الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاحد: إن هذا أمر طبيعي ومن غير الطبيعي أن لا تشن هجوما، موضحا أن إسرائيل وعلى راسها نتنياهو تخطط تحت غطاء التهدئة طويلة الأمد الى ترسيخ حكم حماس عبر سلطة الأمر الواقع في غزة وفصل غزة عن الضفة إلى جانب إجراءات خطيرة للغاية، تنفذ في الضفة بمصادرة مزيد من الأراضي في إطار مخطط متواصل منذ اليوم الأول للاحتلال عام 67.



وشدد الأحمد على أنه آن الأوان للكف عن استمرار إصدار البيانات الإدانة والبدء بتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات منذ سنوات وأهمها قرارات المجلس الوطني في دورته قبل سنتين بالانفصال عن الاحتلال بشكل كامل والانتقال من السلطة إلى الدولة والبدء بخطوات عملية على الأرض مهما كان الثمن.



ودعا إلى التوحد واتخاذ قرارات جريئة محليا ودوليا معربا عن أمله بان لا يتم إفراغ قضية المحكمة الجنائية من مضمونها.



واعتبر الاحمد قرار الاحتلال بقرصنة 149 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، بأنه يأتي في إطار ابتزاز القيادة، مشيرا إلى أنه وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي نتسلح به الا ان صمود الشعب الفلسطيني هو الاساس لإفشال المخططات الصهيوأمريكية.