وزارة الصحة: مشاريع جديدة بمستشفى الخليل الحكومي في 2020

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفى الخليل الحكومي سيشهد العديد من المشاريع مطلع عام 2020 وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.



وأوضحت الوزارة، أن نسبة الإشغال في مستشفى الخليل الحكومي تصل إلى 141%، بسبب الكثافة السكانية في محافظة الخليل.



وقال مدير المستشفى د. طارق البربراوي، إن مستشفى الخليل سيشهد العام المقبل ترميم قسم الطوارئ بتوسعة أسرة ما بين 10-20 سريرا، إضافة إلى ترميم قسم الباطني، وزيادة عدد الحاضنات بإضافة 20 حاضنة، واستكمال قسم القسطرة.



وأضاف، ان المستشفى سيشهد كذلك افتتاح قسم الأنسجة الباثولجي وتشغيله، وترميم قسم الجراحة، واستحداث قسم لجراحة الأوعية الدموية، ومضاعفة قدرة محطة الأكسجين، وترميم قسم المطبخ.



واستقبل المستشفى منذ مطلع العام أكثر من ربع مليون مريض، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الإدخالات منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بلغت 47713 إدخالاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية في المستشفى 101.292 مريضاً، فيما أجريت فيه 11.814 عملية كبرى وصغرى في نفس الفترة.