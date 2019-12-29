قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة والقدس

فيما اعتدى جنود الاحتلال على والدة الشاب ياسر أبو غازي عقب اقتحام منزله وتفتيشه، وحطم محتويات المنزل قبل اعتقاله.



وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة في أحياء مخيم العروب خلال اقتحامه من قوات الاحتلال، كما يواصل الاحتلال إغلاق بوابة المخيم الحديدية منذ الليلة الماضية بحجة إلقاء زجاجات حارقة باتجاه البرج العسكري المقام على مدخله.





ومساء السبت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة أعدت لاستقبال الأسير علي خليل العباسي (20 عاما) في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، والمقرر الإفراج عنه اليوم الأحد.



هذا ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الأسير العباسي من سجن النقب الصحراوي بعد أن أمضى في الاعتقال سنتين ونصف.





رام الله - دنيا الوطنجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالاتها الواسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومدينة القدس والتي طالت 14 مواطنًا.وأفادت مصادر، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 مواطنين فجر اليوم من قرية العيسوية بمدينة القدس وهم: سامي أنور عبيد، مراد أنور عبيد، سامر أنور عبيد، فادي علي عليان، ناصر علي محمود، الحاج زكريا عليان، كايد محمود، مروان داري، فادي علي مصطفى، ومحمد الصفدي.كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المواطن وسام ربحي الهيموني من مدينة الخليل.وفي مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال طفلين وشاب، وسلمت بلاغا لآخر لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.وذكرت المصادر، أن الاحتلال اعتقل الطفل حمادة القيق بعد مداهمة منزل عائلته، واعتقل الطفل بشار ياسر حسان، وسلم الفتى عبد غوانمة بلاغ لمقابلة مخابراته.