نتنياهو عشية اتخاذ قراره بشأن طلب الحصانة: هذا ليس تهربا من المحاكمة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، إن طلب الحصول على الحصانة من الكنيست "لا يعني التهرب من المحاكمة". وجاء تعليقه هذا ردًا على تقرير نشرته أخبار القناة 12، ووفقا لها فقد قرر أخيرًا تقديم طلب للحصول على الحصانة.



ويحق لنتنياهو تقديم طلب كهذا حتى منتصف الأسبوع المقبل، ونشر نيابة عنه، مساء أمس، أنه "لم يتخذ قرارًا بعد بشأن هذا الموضوع وسيعلن قراره في الأيام المقبلة".



يذكر أنه لم يتم منذ انتخابات أبريل، تعيين لجنة الكنيست، التي من المقرر أن تناقش هذا الطلب، وليس من المتوقع تعيين لجنة جديدة إلا بعد انتخابات آذار/ مارس 2020، لذلك إذا قدم نتنياهو الطلب، فمن المحتمل أن يتم تأجيل مناقشته لعدة أشهر على الأقل. وإذا لم يتم تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة أيضًا، يمكن تأجيل النقاش أكثر فأكثر. ولا يمكن تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة قبل إجراء النقاش في اللجنة.



إلى ذلك، من المتوقع أن تقرر المحكمة العليا هذا الأسبوع ما إذا كانت ستناقش المسألة الأساسية – هل يمكن تكليف من تم توجيه لائحة اتهام جنائية إليه، بتشكيل الحكومة. وأعلن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، انه لن يحول إلى المحكمة العليا وجهة نظره في هذه المسألة، قبل أن تقرر المحكمة ما إذا ستناقش أو ترفض الالتماس المقدم إليها بهذا الشأن. ومنذ أن قدم مندلبليت لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء، فإنه يمتنع عن إعلان موقفه من القضية علانية.