الليكود: نريد الحصول على 61 مقعدًا بدون ليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

شجع فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزبه، أعضاء الليكود والمقربين من نتنياهو، الذين يعتقدون أن النزول إلى الميدان في حملة إيجابية، لا تهاجم المعارضين السياسيين، يمكن أن يوصلهم إلى المقاعد ألـ 61 المطلوبة – دون أفيغدور ليبرمان أو شركاء آخرين.



ووفق (يسرائيل هيوم) فإنه سيجتمع جميع أعضاء الليكود، اليوم، في حفل إضاءة الشموع في تل أبيب، حيث من المتوقع أن يحتضن رئيس الوزراء منافسه جدعون ساعر ويدعوه للعمل مع الليكود للفوز في الانتخابات العامة. ويعتقدون في الحزب أن نتنياهو سيعين الوزير يسرائيل كاتس، رئيسا لطاقم الانتخابات، بعد أن شغل هذا المنصب في الانتخابات التمهيدية.



وكجزء من الرغبة في تعزيز العمل الميداني، سيتم توزيع الوزراء وأعضاء الكنيست على كافة المناطق.



وقال رئيس كتلة الليكود ميكي زوهار: إن "الانتخابات التمهيدية كانت مؤشرا كبيرا على كيفية إجراء حملة انتخابية وكيف نعزز قوتنا استعدادا للانتخابات العامة. لقد اتخذنا استراتيجيتين واضحتين للغاية: الكثير من العمل الميداني، والذي أيقظ جانبنا، وعلاوة على ذلك، لم نهاجم الخصم وتجاهلنا وجوده تقريبا. لقد رأينا في النتائج أنها قللت من حماس الجانب الآخر".



وأوضح أن "الاستراتيجية التي نجحت في الانتخابات التمهيدية – العمل الميداني بالإضافة إلى الحملة الإيجابية وتجاهل الجانب الآخر – يمكن أن تنجح في الانتخابات العامة أيضًا. نحن بحاجة إلى 200.000 ناخب إضافي معنا و100.000 ناخب أقل لديهم، وعندها سيكون لدينا 61 مقعدًا وأكثر".