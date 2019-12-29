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شؤون فلسطينية

رسالة من الأسير "فؤاد الشوبكي": لم أعد قادرًا على تحمّل ظروف السجن الصعبة

رسالة من الأسير "فؤاد الشوبكي": لم أعد قادرًا على تحمّل ظروف السجن الصعبة
رام الله - دنيا الوطن
أكّد الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (80 عامًا)، بأنه "لم يعد قادراً على تحمّل الوضع الصحي الذي يعيشه في ظروف السّجن الصعبة.

وأشار الشوبكي خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين له في سجن "النقب"، إلى أنه عاش أصعب أيام حياته خلال الأسبوعين الماضيين، إثر خضوعه لعملية جراحية في عينيه، أدّت إلى الحدّ من حركته، واعتماده الكلّي على زملائه الأسرى في تلبية احتياجاته اليومية، ما كان له الأثر السيئ على حالته النفسية.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قراراً بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراحه الذي تقدّمت به الهيئة؛ مدّعية "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"، علماً أنها كانت قد رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

يذكر أن الأسير فؤاد الشوبكي من غزة، وهو أكبر الأسرى سنّاً، وكانت قد اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006، وقد قررت في ايلول/ سبتمبر عام 2015 خصم 3 سنوات من حكمه  لتصبح 17 عاما بدلا من 20، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة وضعه الصحي الصعب، كما عقدت له جلسة في شهر أيار/ مايو العام الماضي، للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها لوقت غير محدد، وهو يعاني من السرطان ومن عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون.

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