شاهد: السعودية تُطيح بمتحرشي موسم حائل الترفيهي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة منطقة حائل في السعودية القبض على مواطنين اثنين، بعد تعمدهما مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بالمدينة والتحرش بالنساء.وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، طارق بن نصار النصار، أمس السبت، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توفر الأدلة على تعمدهم مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء، وفق (روسيا اليوم).وأكد المتحدث أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.