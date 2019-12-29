حالة من الغضب تسود أهالي المغازي لعدم السرعة بتركيب "رمزون" بمدخل مخيمهم

عبد الهادي مسلم

أدّت حواداث السير التي وقعت على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة والذي يطلق عليه دوار "الموت" والتي كان آخرها الحادث المروري بالأمس الى حالة من الغضب والاستنكار لدى سكان المخيم وذلك للتأخير بتركيب إشارات ضوئية عليه بالرغم من رصد الميزانية للمشروع وموافقة الجهات المختصة.



وانتقد العديد من النشطاء التأخير في سرعة انجاز هذا المشروع وتكرار الحواذات المرورية فالناشط المجتمعي الأستاذ محمود أبو مشايخ كتب على صفحته على (فيسبوك): للأسف ما يحدث على مفترق المغازي الشمالي، حوادث متكررة، وإصابات بشرية نحن نحزن جدا على حدوثها، لابد من وقفة من المسؤولين عن المواصلات، بتشديد إجراءات السلامة للمشاة والركاب 'ونقول يا رب سلمنا من حوادث، حتى نستقبل عاما الجديد، دون الالام أو اعاقات لأحبة وأعزاء".



ناشطة أخرى كتبت: "رجعوا الجسر واعملو رمزونات يا عالم ارواح الناس مش لعبه والحمدالله علي سلامتكم والمال معوض".





أما المواطن رمزي مسلم تساءل: "طالما أن هناك مشروع وميزانية وموافقة على مشروع تركيب اشارات ضوئية على مدخل مخيم المغازي فلماذا التأخير في التنفيذ"، مشيراً الى أن الاهالي ينتظرون منذ أكثر من عام تركيب هذه الإشارات بعد تنظيم وقفات وتغطية اعلامية واسعة وصدى كبير على مواقع التواصل ودور كبير لبلدية المغازي مشكورة.





وطالب مسلم الجهات المختصة بسرعة تركيب هذه الإشارات لأن أرواح الناس بخطر خاصة أن هذا المدخل يعتبر رئيسا لعبور السيارات والمارة على شارع صلاح الدين وهناك خطورة على الطلبة الذين يقطعون هذا الشارع باستمرار.



وكان محمد النجار رئيس بلدية المغازي قد زف بشرى سارة لأهالي مخيم المغازي حيث أعلن عن اعتماد مبلغ 25.000 دولار، من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، لتركيب اشارة ضوئية على المدخل الرئيس لمخيم المغازي.مشيرا الى وصول كتاب حديث من قبل وكيل وزارة الحكم المحلي م.ابراهيم رضوان، يفيد بذلك .



وأفاد رئيس البلدية بأن هذا جاء بعد جهود حثيثة بذلت من قبل بلدية المغازي، من خلال التواصل المستمر مع الاخوة في وزارة الأشغال والمواصلات، ووزارة الحكم المحلي، كما قامت البلدية منذ سنوات بتوجيه العديد من المراسلات للجهات الرسمية من اجل تركيب الإشارة الضوئية .



وأضاف رئيس البلدية: أن آخر تلك المراسلات كتاب تم تسليمه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية هلال زيارته لمخيم المغازي 18/8/2019، مؤكدا أن وزارة الاشغال تعكف حاليا على تجهيز العطاءات من اجل التنفيذ السريع.



وكان مدير عام الطرق والآليات في وزارة الأشغال، م. ناصر على ثابت قد أفاد، أن الأمور والتحضيرات تسير على أكمل وجه في موضوع تركيب الإشارة الضوئية على مدخل مخيم المغازي.





وأضاف ثابت: بأنه تم تكليف شركة لتركيب الرمزون مؤكداً أنه قرببا سيتم البدء بالتنفيذ.



ومن الجدير ذكره أن العشرات من أهالي المخيم وبناء علة دعوة من نشطاء على مواقع التواصل الأجتماغي قد نفذوا وقفة على مدخل المخيم لمطالبة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها بلدية المغازي بالإسراع في تركيب "رمزون" خاص بمدخل المغازي لما يشكله من خطورة على حياة سكان المخيم.



ولقي عدد من المواطنين مصرعهم وأصيب العشرات خلال السنوات القليلة الماضية على مدخل مخيم المغازي الذي يقدر عدد سكانه بـ43 ألف نسمة، والذي بات يعرف "بمفترق الموت".

