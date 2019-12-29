بلدية النصيرات توضح كيفية تعاملها مع المنخفض الجوي الجمعة الماضية





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم الأحد: أنها قامت بتنفيذ أعمال تسوية للشوارع الترابية المتضررة من مياه الأمطار خلال المنخفض الجوي، في منطقة أبو سليم الغربية.





وقالت البلدية إن طاقم الكهرباء في البلدية بالتعاون مع بلدية البريج، نفذ أعمال صيانة لإعادة إنارة شارع صلاح الدين، بعد تضررها من المنخفض الجوي كما قام قسم المشاريع والصيانة في بلدية النصيرات باستكمال تبليط الشارع المؤدي لمسجد التابعين غرب المخيم الجديد.



‎ونوهت إلي أن طواقمها واصلت عملها الدؤوب خلال المنخفض الجوي، وتعمل على شفط المياه المتراكمة في بعض الشوارع الترابية لتسهيل حركة مرور السكان، والتي شملت شارع صلاح الدين والحساينة والمخيم الجديد وشارع ابو بكر الصديق ومنطقه بلوك "C" وبسيسو.



وبتمويل من المنحة الكويتية قامت البلدية مؤخراً بالبدء بتهيئة شارع متفرع من منطقة "بلوك C"، وصولاً إلى شارع رقم 5، الذي تم العمل على تعبيده مؤخرا، حيث سيتم تبليط الشارع، ليربط بين شارع 5 ومنطقة بلوك C والشوارع الأخرى في مركز النصيرات.



من جانب آخر، قام وفد من مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات بزيارة بلدية النصيرات، وقدم شهادة شكر وتقدير لرئيس البلدية أ. محمد أبو شكيان على جهوده في دعم الرياضة وبناء المدينة الرياضية، ووقوفه بجانب أندية النصيرات وتذليل كافة العقبات أمامهم، من أجل تحقيق أهدافهم والعودة بإسم النصيرات لامعا في الوسط الرياضي.



‎وضمن برامج التعاون المشترك بين البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي والمدارس قامت بلدية النصيرات بالعمل على تسوية ملعب مدرسة شهداء النصيرات الثانوية للبنين وبالتعاون مع مدرسة النصيرات الابتدائية المشتركة "و" والمجلس المدرسي ومجموعة من المتطوعين، قامت برسم وتعليق جداريات على جدران المدرسة تحث الطلاب على حب الوطن والتمسك بالعلم والحفاظ على البيئة اضافة الي زيارة ميدانية لمبنى مدرستي ذكور النصيرات الابتدائية (ج) والإعدادية (د) للإطلاع على الضرر الحاصل في السور الشرقي للمدرسة، بعد قيام أحد المواطنين بأعمال تجريف في الشارع المجاور للسور، وهو ما أدى إلى ظهور أساسات السور، مما يعرض حياة الطلاب والمارة للخطر.



وفي السياق نفسه، تباحث وفد بلدية النصيرات ممثلا بمدير البلدية م. محمد مغاري، ومدير دائرة المشاريع م. خليل إسماعيل مع وكالة الغوث ممثلة بنائب رئيس المنطقة الوسطى أ. سامي الصالحي، ورئيس قسم المشاريع م. مصطفى الكرد، ومسئول الأمن والسلامة م. اسماعيل النجار، وأعضاء المجلس المدرسي أ. أبو زاهي درويش، وأ. تامر أبو غولة، آليات معالجة هذه المشكلة بشكل عاجل وسريع حرصا على حياة الطلاب والسكان.



وأكد الجميع على ضرورة التعاون لحل هذه المشكلة والتواصل مع المواطن المتسبب بالضرر للوقوف عند مسئولياته ومعالجة الضرر الحاصل.



فيما بدأت البلدية مؤخرا بالتعاون مع وكالة الغوث، بتبليط الشارع الغربي لمنطقة توزيع "المؤن" التابعة لوكالة الغوث.



وأوضحت البلدية أن هذه الخطوة تأتي في اطار الخطوات الهادفة إلى تنظيم الشوارع الرئيسية والقضاء على الازدحام المروري فيها، حيث يشهد شارع خالد بن الوليد، والذي تقع فيه منطقة التوزيع، يشهد ازدحاما مروريا كبيرا، وخاصة في المنطقة التي تمتد من دوار النصيرات مرورا بعيادة وكالة الغوث وصولا إلى منطقة سوق المصدر.



وسيتم تهيئة الشارع الغربي الجديد، لتتم فيه عملية التوزيع وخروج ودخول عربات النقل المتنوعة من وإلى المركز من خلال هذا الشارع، بعيدا عن شارع خالد بن الوليد.



وتوجهت بلدية النصيرات بالشكر لوكالة الغوث ونشطاء المجتمع المحلي، على تعاونهم مع طواقم البلدية، من خلال توفير البلاط والإيعاز للجهات المختصة بعمل اللازم نحو انجاح هذا المشروع.



من جانب آخر قامت شعبة التفتيش الغذائى في بلدية النصيرات وبالتعاون مع مباحث التموين بجولة تفتيشية لسوق الجمعة الشعبى, وقد قامت باتلاف 21 كيلو دجاج حي غير مطابق للمواصفات وتظهر عليه اعراض المرض.





وأكدت اللجنة على ضرورة ان يكون المواطن على وعى عند شرائه الدجاج وتفقده قبل شرائه.





كما قامت طواقم بلدية النصيرات تقوم بفرد طبقة من الكركار في منطقة ذور النورين وحي الزهور بمنطقة المخيم الجديد، ضمن مبادرة شبابية يتم تنفيذها في المخيم، بدعم من مركز العمل التنموي معا. اضافة الي قيام وفد من وزارة الصحة بزيارة رئيس بلدية النصيرات أ. محمد أبو شكيان لبحث التعاون المشترك وتقديم الخدمة للسكان.





كذلك القيام بجلسة فتح مظاريف كراج النصيرات، وسوق النصيرات، بحضور رئيس بلدية النصيرات أ. محمد أبو شكيان، ومدير المنطقة بوزارة الحكم المحلي. اضافة الي تنظيم دائرة الشباب والرياضة بالتعاون مع بلدية النصيرات فعالية نظافة على مدخل شارع النصيرات الرئيسي ابتداء من شارع صلاح الدين شرقا. وقيام طاقم الصيانة في بلدية النصيرات باعمال صيانة وترميم لاحد مناهل الصرف الصحي مقابل مديرية التربية والتعليم ، بعد تضرره من المنخفض الجوي الأخير اضافة الي طواقم بلدية النصيرات خلال عملها في تنظيف شارع العشرين لتنفيذ فعالية جماهيرية في الشارع.



كما قام وفد من مديرية الأوقاف بالمحافظة الوسطى ضم كلا من مدير مديرية الأوقاف أ. سمير مسلم، ورئيس قسم الوعظ والإرشاد أ. مصعب درويش، ورئيس قسم الأملاك أ. عبد المنعم أبو يوسف، بزيارة بلدية النصيرات في إطار التنسيق والتعاون المشترك، وبحث المساعي لإيجاد وتخصيص أرض كمقبرة، في ظل اقتراب امتلاء المقبرة القديمة.



علي صعيد اخر قام رئيس بلدية النصيرات أ. محمد أبو شكيان ووفد مرافق له في بزيارة لمدرسة ذكور النصيرات الابتدائية "أ"، والتي تأتي في إطار التواصل المستمر مع المؤسسات الخدماتية في النصيرات.



فيما ذكرت البلدية في بيان لها مؤخرا ان بعض اللصوص يتعمدون بسرقة أغطية مناهل الصرف الصحي في شوارع مخيم النصيرات، رغم ما تعانيه الشوارع أصلا من حُفر وتعرجات خلَّفتها أمطار الشتاء، حتى أصبحت بعض شوارع المخيم مصائد للمركبات والمارَّة في وقت متأخرٍ من الليل، حيث لا يكاد السائق أو الشخص يفر من حفرة حتى يتفاجأ بفتحة منهل دون غطاءٍ لها.



واعتبرت البلدية سرقة أغطية مناهل الصرف الصحي مشكلة تؤرق المواطنين والبلدية على حدٍ سواء، حيث تسببت المناهل المكشوفة بالكثير من المخاطر للمواطنين خاصة وأن مياه الأمطار تغمر في بعض الأحيان المناهل وتغطيها فتبدو وكأنها مغلقة ليتبين بعد وقوع الضرر أنها مكشوفة بفعل السرقة.



وفي هذا الإطار توعّدت بلدية النصيرات سارقي أغطية المناهل بالملاحقة والعقاب والتنسيق مع الجهات المختصة لإلقاء القبض عليهم.



وبيَّن رئيس بلدية النصيرات أن دوراً مهما يقع على عاتق المواطنين الحريصين على المال العام، مؤكدا على ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به يعبث في أغطية مناهل الصرف الصحي أو المياه.



وأوضح أن تكرار فقدان أغطية مناهل الصرف الصحي ومناهل تصريف المياه يشكل خطرا على الأطفال بشكل خاص، بالإضافة إلى خطر سقوط المركبات فيها، وتسببها بفيضان مياه الأمطار والمجاري جراء انسدادها بفعل تراكم الأوساخ والأتربة.



وأشار إلى تحول هذه المناهل المفتوحة إلى مكب للنفايات، ما يتسبب بإغلاقها وفيضانها المستمر، معتبرا أن الحل الأمني هو الحل الجذري لمشكلة سرقة المناهل، داعيا إلى تحويل مرتكبي جرائم سرقة أغطية المناهل إلى المحاكم بعد إلقاء القبض عليهم.



وشدد على عدم التهاون مع من يقوم بشراء هذه المناهل من سارقيها باعتبارهم شركاء في جريمة السرقة، من خلال تشجيعهم على تكرار سرقاتهم لمثل هذا النوع من المسروقات.



وطالب رئيس بلدية النصيرات بإجراء مسح أمني يطال تجار الخردة الذين يجوبون الحارات والشوارع في أوقات مختلفة من النهار والليل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وطواقم البلدية.



يشار إلى أن مجموعة من اللصوص قامت خلال اليومين الماضيين بسرقة أغطية المناهل من شارع رقم 5 الذي تم تعبيده مؤخرا، بالإضافة إلى شارع الشهيد أحمد ياسين.



وبسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب رياح قوية تسببت في تجمع كميات كبيرة من النفايات (نيلون وأوراق) في الأرض الغربية لمنطقة حافظ عيد, حيث قامت طواقم البلدية العاملة يوم الجمعة بتنظيف المنطقة, في إطار عملها للحفاظ على البيئة وصحة السكان.



وبدورها قامت شعبة التفتيش الغذائي في بلدية النصيرات وبالتعاون مع وزارة الصحة الطب الوقائى ومباحث التموين بجولة تفتيشية ومتابعة للشكاوى استهدفت الباعة امام المدارس والمطاعم الشعبية, حيث قامت بإيقاف مطعمين للمأكولات الشعبية عن العمل لعدم توفر ادنى الشروط الصحية لحين تصويب اوضاعهم الصحية .



من جانبها اكدت البلدية انها على جاهزية استقبال اى شكاوى بهذا الخصوص على ارقام البلدية او مواقعها الرسمية.



من جانب اخر نفذ رئيس بلدية النصيرات أ. محمد ابو شكيان برفقة رئيس نادي الأقصى الرياضي أ.بهاء مطر وممثل عن مركز العمل التنموي "معا" أ. محمد الشريف، جولة شملت حي الزهور وحي ذو النورين وحي الرحمة بمنطقة المخيم الجديد، للإطلاع على المبادرات الشبابية التي سيتم تنفيذها في المخيم برعاية مركز "معا".



ورافق رئيس البلدية في جولته، أعضاء من المجلس البلدي وموظفين من البلدية، ونشطاء من المجتمع المحلي وأعضاء من لجان الأحياء، ولجنة حي وسكان المنطقة.



كما قام طاقم الصيانة في بلدية النصيرات البدء بصيانة الحفر في شارع أبو بكر الصديق بمادة الإسمنت بعد تضرره من المنخفض الجوي الأخير، وستمتد أعمال الصيانة لتشمل كافة الشوارع الرئيسية المتضررة. وقيام وفد من مجموعة السلام التدريبية برئاسة د. ابراهيم السحباني، بزيارة لبلدية النصيرات بهدف تعزيز التعاون المشترك، وبحث تطوير العلاقة بين المؤسستين.



وأكدت البلدية انها قامت بتنفيذ المبادرة الموقعة مع مركز العمل التنموي معا والمتمثلة بتركيب حاويات منزلية وتسوية الطرقات وتركيب مصابيح مضيئة في حي الزهور بالمخيم الجديد, حيث باشرت شعبة الحدائق والبساتين في تقليم وتزيين الأشجار في هذا الحي استعدادا لانطلاق المبادرة.



وكانت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة قد فازت بجائزة (النزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية لضمان خدمة العدالة لعام 2019) والتي ترعاها مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية.



وأوضحت مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية، أن فوز بلدية النصيرات بالجائزة كان بسبب جهودها في الالتزام بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعلاقاتها بمجتمعها وحوكمة نشاطاتها الإدارية والمالية.



وأكدت على عمق الشراكة في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا مع بلدية النصيرات في هذا الجانب.



بدوره أشار رئيس بلدية النصيرات أ. محمد أبو شكيان، إلى حرصه الكبير على تحقيق الشفافية والعدالة وحوسبة المهام وتعزيز الرقابة المجتمعية، وإتباع سياسة الباب المفتوح للمواطنين.



فيما شارك مؤخرا أعضاء المجلس البلدي في ورشة عمل نظمها فريق مبادرة خطوات مضيئة التابع لمركز معا التنموي وبحضور أهالي منطقتي حي الزهور وذو النورين بالمخيم الجديد.



حيث اكد المبادرون النهوض بالمنطقة والعمل على تطويرها من خلال عمل شبكات الانارة وتسوية عدد من الشوارع ووضع مجمعات خاصة بالنفايات وطلاء الجدران والعديد من المبادرات التي يمكنها ان تغير من المظهر الجمالي للأحياء المذكورة.



رام الله - دنيا الوطنأكدت بلدية النصيرات أن قسم الآليات بها قام مؤخراً على شفط مياه الأمطار الناجمة عن المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب قطاع غزة المتراكمة على جسر وادي غزة في شارع الرشيد، لتسهيل حركة مرور السيارات على الجسر وتنقلها بين محافظات قطاع غزة.